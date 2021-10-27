Украинский омбудсмен запланировала навестить Саакашвили в грузинской тюрьме

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о своем намерении навестить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в среду в грузинской тюрьме и проверить условия его содержания.

"Завтра буду иметь возможность лично посетить Михаила Саакашвили, узнать состояние здоровья и проверить условия его содержания", - написала Денисова на своей странице в фейсбуке.

Она также сообщила, что встретилась с адвокатами Саакашвили - Бекой Басилая, Димитрием Садзаглишвили и Шотой Тутберидзе.

"Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михаила на 26-й день голодовки и необходимости оказания ему квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения", - написала омбудсмен.

По ее словам, они обсудили состояние рассмотрения уголовных дел в отношении Саакашвили и соблюдения его процессуальных прав.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.