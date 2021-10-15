Ученые создали неинфекционный SARS-CoV-2 для исследований

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ученые Рокфеллеровского университета (США) создали генетическую конструкцию, которая содержит РНК коронавируса, но не является инфекционной, говорится в сообщении университета.

Конструкция имитирует почти все аспекты жизненного цикла вируса.

"Их РНК содержит всю информацию, необходимую вирусу для репликации и создания собственных копий, но в ней отсутствуют инструкции по созданию шипов-белков, которые позволяют вирусу проникать в клетки человека и заражать их", - говорится в сообщении.

Соответственно, после введения в клетки in vitro "вирус" производит потомство, которое не может распространиться на соседние клетки.

Отмечается, что ранее системы репликации оказались полезными в разработке лекарств против других вирусов, включая гепатит С.

В то же время удаление спайкового белка создает проблему, поскольку многие современные исследования сосредоточены именно на этом компоненте SARS-CoV-2, например, он является основной мишенью терапии моноклональными антителами.

Чтобы обойти эту проблему, исследователи создали белок спайка отдельно, были получены частицы доставки - одноразовые вирусы, которые могут доставлять генетический материал в клетки, но, в отличие от реальных частиц коронавируса, их заразность ограничена ровно одним жизненным циклом вируса.

По мнению ученых, их конструкцию можно использовать для исследования того, как вирус захватывает механизмы клетки и как он реплицируется.

Также разработка позволяет идентифицировать человеческие белки, без которых вирус не может размножаться. В качестве доказательства концепции команда изучила эффекты TMEM41B, человеческого белка, ранее считавшегося необходимым для репликации SARS-CoV-2, установив, что в его отсутствие размножения вируса не происходит.

Конструкция также может быть использована для проверки химических библиотек на наличие лекарственных соединений, способных блокировать репликацию вирусов.