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ЕС предоставит Молдавии 60 млн евро на борьбу с энергетическим кризисом

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз готов выделить Молдавии 60 млн евро на борьбу с последствиями энергетического кризиса, заявила в среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия предоставит 60 млн евро, чтобы помочь Молдавии справиться с нынешним энергетическим кризисом", - написала фон дер Ляйен в твиттере после встречи с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей.

На 28 октября запланирован Совет ассоциации ЕС-Молдавия. Заседание станет шестым по счету.

В Молдавии в текущем месяце разразился газовый кризис. В конце сентября закончился контракт на поставку газа между "Молдовагазом" и "Газпромом". Контракт временно продлен лишь на октябрь - в этом месяце российская компания поставляет газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров, то есть заметно дороже, чем в сентябре. Кроме того, на октябрь законтрактованы лишь 67% от необходимого для Молдавии объема газа. В связи с этим "Молдовагаз" неоднократно просил потребителей экономить газ, а власти заявили о снижении давления в газопроводах. Переговоры между Молдавией и Россией по поводу будущих поставок газа пока ничем не завершились.

Российская сторона готова поставлять Молдавии газ по рыночной цене со скидкой в размере 25%, если страна выплатит долг в размере свыше $700 млн. Власти Молдавии в свою очередь утверждают, что предложенная "Газпромом" цена выше рыночной в регионе, а для определения размера долга необходим независимый аудит.

ЕС Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Молдавия

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