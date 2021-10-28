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Глава администрации Тайваня заявила о ежедневно растущей угрозе со стороны КНР

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявляет, что угроза со стороны Китая растет с каждым днем, и надеется на поддержку США в случае нападения Пекина.

"Угроза со стороны Китая растет с каждым днем", - заявила Цай Инвэнь в интервью телеканалу CNN.

Она выразила надежду, что, если Тайвань подвергнется нападению со стороны Пекина, Соединенные Штаты и другие региональные демократии придут ему на помощь, "учитывая наши долгосрочные отношения с США".

"Тайвань не одинок, потому что мы - демократия, мы уважаем свободу(...). И мы разделяем ценности с большинством стран региона, и географически мы имеем стратегическое значение", - сказала глава тайваньской администрации.

По ее мнению, страны региона "заинтересованы" в обеспечении безопасности острова.

Цэй Инвэнь также отметила, что Тайвань готов вести диалог с Пекином.

"Это лучший способ избежать недопонимания, просчетов и неправильных оценок в управлении отношениями через пролив", - подчеркнула она.

"Если мы сможем сесть и поговорить о наших различиях и попытаться договориться, чтобы мы могли мирно сосуществовать. Я думаю, что этого ожидают наши люди здесь и люди в Китае, а также люди в регионе", - добавила Цэй Инвэнь.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не хочет "холодной войны" с Китаем, однако если Тайвань подвергнется нападению со стороны Китая, США полны решимости встать на его защиту.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин наращивал военное давление на Тайвань.

США Китай Тайвань Цай Инвэнь

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