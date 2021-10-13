Путин призвал разрешать споры вокруг Тайваня "в спокойном режиме"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема урегулирования ситуации вокруг Тайваня должна решаться путем переговоров усилиями стран региона без вмешательства посторонних.

"Что касается Южно-Китайского моря, то здесь да - есть разнонаправленные интересы, но наша позиция, позиция РФ исходит из того, что нужно предоставить возможность всем странам региона без вмешательства нерегиональных держав в спокойном режиме, опираясь на фундаментальные нормы международного права, в процессе переговоров решать все возникающие спорные вопросы", - сказал Путин в среду на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Он отметил при этом: "На мой взгляд, такой потенциал есть, он далеко не исчерпан".

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