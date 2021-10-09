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Си Цзиньпин выступил за мирное воссоединение с Тайванем

Си Цзиньпин выступил за мирное воссоединение с Тайванем
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин
Фото: Andrea Verdelli/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в 110-ю годовщину Синьхайской революции, в результате которой в стране была свергнута монархия, заявил, что материковый Китай должен воссоединиться с Тайванем.

Как сообщает "Би-би-си", Си Цзиньпин подчеркнул, что воссоединение должно быть мирным. При этом он отметил, что китайский народ накопил большой опыт борьбы с сепаратизмом.

"Историческая цель завершить воссоединение нашей родины должна быть выполнена, она точно будет выполнена", - заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин отметил, что хотел бы увидеть мирное воссоединение по принципу "одна страна - две системы", по аналогии Гонконгом.

В ответ власти Тайваня заявили, что будущее острова зависит от воли его жителей.

Тайвань формально является частью КНР, хотя остров считает себя независимым.

Как отмечает "Би-би-си", за последнюю неделю в зоне противовоздушной обороны Тайваня не менее 150 раз были зафиксированы китайские военные самолеты.

Китай Си Цзиньпин Тайвань

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