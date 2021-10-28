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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 244,9 млн

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 244 996 373, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 971 538 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 703 960 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 741 231.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 215 653. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 455 653 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 766 168 заболевших, из них умерли 606 679 человек.

За время пандемии в мире было распределено более 6,8 млрд доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 639,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 284 человека, в Индии - 327, в Бразилии - 2 828.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
США Индия Бразилия Коронавирус

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