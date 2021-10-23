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Число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 5 млн

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы возросло до 242 млн 988 801, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 938 270 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45,4 млн инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 735 374.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34,1 млн. На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21,7 млн заболевших.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 635,6. В США на 1 млн жителей скончались 2 266 человек, в Индии - 325, в Бразилии - 2 821.

Хроника 09 января 2020 года – 23 октября 2021 годаПандемия коронавируса
США Индия Бразилия коронавирус

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