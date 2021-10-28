В Индии 103 млн человек не пришли на прививку от COVID второй дозой

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Около 103,4 млн человек в Индии не пришли на процедуру введения второй дозы вакцины от коронавируса, сообщает в четверг The Guardian.

"Мы уже видели такое самоуспокоение у больных туберкулезом. Они начинают принимать лекарство, а через пару недель, когда им становится лучше, они прекращают это делать, хотя больные должны принимать их в течение шести месяцев. К вакцинам отношение то же. Я уверена, им кажется, что одной дозы достаточно, потому что никто не заболевает", - сказала медработница в индийском городе Найнитал.

Министр здравоохранения страны Мансух Мандавия призывает власти штатов, в которых люди отказывают вакцинироваться, сконцентрироваться на этой проблеме. По его словам, со следующего месяца медицинские работники начнут делать обходы, чтобы найти нежелающих получить вторую дозу вакцины.

Такое отношение не только ставит под угрозу здоровье граждан страны, но и подрывает план индийского правительства вакцинировать все взрослое население к 31 декабря, отмечает газета.

За весь период пандемии в Индии было зафиксировано более 34 млн случаев заражения коронавирусом и около 456 тыс. смертей от заболевания. Около 34% населения получили обе дозы вакцины.