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В Болгарии прошли массовые протесты против "санитарных пропусков"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Тысячи работников ресторанного бизнеса в четверг вышли на улицы городов Болгарии, чтобы выразить недовольство решением властей о введении обязательных санитарных пропусков, сообщают европейские СМИ.

В акциях участвовали владельцы ресторанов, повара, официанты и бармены. Они считают введение такой системы "неадекватным и дискриминационным" шагом, поскольку с момента введения пропусков посещаемость заведений упала на 80%.

В Болгарии зафиксирован один из самых высоких в Европе показателей летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. При этом лишь около 25% населения получили как минимум первую дозу вакцины от COVID-19.

С 21 октября для посещения кафе, ресторанов, отелей, музеев и бассейнов требуется предъявление санитарного пропуска.

За время пандемии коронавируса в Болгарии выявили 588 тыс. случаев COVID-19, более 23,5 тыс. из них имели летальный исход.

Хроника 09 января 2020 года – 29 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Болгария коронавирус COVID-19

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