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Болгария перестанет заселять в отели без сертификата о прививке или теста

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Власти Болгарии с 24 октября ужесточают антикоронавирусные ограничения в стране из-за роста числа заболевших: теперь для посещения большинства общественных мест, а также заселения в гостиницы туристам понадобится "зеленый сертификат" о прививке, либо ПЦР-тест, пишет газета Сapital.

"С 24 октября в общественных местах Болгарии начнут требовать так называемые "зеленые сертификаты" - справку на болгарском или английском языке, свидетельствующую о прохождении полного курса вакцинации от COVID препаратом, одобренным в стране. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном коронавирусе, действительная в течение полугода, либо отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа, либо экспресс-тест на антиген, сделанный в течение последних 48 часов", - пишет издание.

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Как отмечает портал, медицинские документы не нужно предъявлять детям младше 18 лет. Кроме того, власти Болгарии подробно прописали, в какие заведения не будут пускать без "зеленого сертификата", среди них - магазины площадью более 300 кв. метров, торговые центры, рестораны, бары, спа-центры, концертные залы, театры, музеи и галереи, гостиницы и другие.

Правило предоставления "зеленых сертификатов" касается и сотрудников этих заведений. Также без медицинских документов на работу не пустят в больницы, детские дома и дома престарелых.

Не нужно будет показывать сертификаты, справки или тесты при посещении продуктовых магазинов, аптек, банков, госучреждений и в общественном транспорте.

Болгария признает российскую вакцину "Спутник V", поэтому туристы с сертификатом о вакцинации этим препаратом могут свободно посещать страну.

Болгария коронавирус

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