В Болгарии выявили рекордный суточный прирост COVID-19

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Болгарии выявили 5863 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный суточный прирост с начала пандемии, сообщило издание "Новините" со ссылкой на Единый информационный портал.

1735 новых случаев выявили в Софии, 538 - в Пловдиве, по 317 в Благоевграде и Варне.

Умерли 243 заболевших, 96,3% из них не были привиты. Среди новых случаев заражения не привившиеся составили 86,58%.

Полностью привиты в Болгарии 1448 683 человека, 13 101 успели уже получить и бустерную прививку.

Всего с начала пандемии в Болгарии зафиксировали 575 306 случаев заражения коронавирусом, умерли 23 316 человек с COVID-19.