Комиссия сочла запоздалой реакцию властей Швеции на пандемию

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Швеции комиссия, которая расследовала реакцию правительства на пандемию, пришла к выводу, что чиновники реагировали на вызовы с опозданием и мер профилактики и контроля, принятых на первой стадии, было недостаточно, чтобы предотвратить или хотя бы ограничить распространение вируса, пишет Guardian.

Комиссия была сформирована правительством по требованию парламента в июне 2020 года. Ее возглавил адвокат Матс Мелин, ранее служивший в высшей инстанции административного суда Швеции, напоминает The Local. Он отчитывается перед главой Минздрава Леной Халленгрен.

В отличие от большинства скандинавских и европейских стран Швеция, в начале пандемии не вводила жесткие локдауны и масочный режим. В стране были запрещены собрания более чем 50 человек, визиты в дома престарелых и закрыты университеты и старшие классы школ. В остальном шведам напоминали мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, а также рекомендовали самоизолироваться добровольно или хотя бы больше сидеть дома. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл рассчитывал, что таким образом быстро сформируется коллективный иммунитет.

В отчете комиссии говорится, что ужесточать ограничения правительство начало как с опозданием относительно соседних стран, так и относительно распространения коронавирус в самой Швеции.

Слишком поздно было налажено достаточно массовое тестирование, тогда как сначала власти тестировали только группы риска, например, врачей, говорится в докладе.

По оценке комиссии, правительство слишком много ответственности передало Минздраву и Тегнеллу, дистанцировавшись от активного участия, и слишком рассчитывало, что люди будут послушно мыть руки и соблюдать дистанцию, пока были открыты школы, рестораны и другие учреждения.

С начала пандемии, в Швеции умер 14 991 человек, заразившийся коронавирусом. Как отмечает Guardian, в пересчете на сто тысяч населения это во много раз больше, чем в других скандинавских странах, но все же меньше, чем в иных странах, вводивших локдауны, например, в Великобритании.

Критики стратегии Тегнелла называли ее безответственной и жестокой, сторонники - хвалили за рациональность и бизнес-ориентированность.

Этот доклад был промежуточным.

В декабре комиссия представила предварительный доклад на 300 страницах. Его основным выводом было: правительство не сумело уберечь стариков и постояльцев домов престарелых.

В окончательном отчете комиссия планирует оценить отказ властей от введения локдауна.

В начале июня 2020 года Тегнелл публично признал, что слишком много соотечественников погибли от коронавирусной инфекции и что решение не вводить жесткий карантин было ошибочным. Он тогда добавил, что следовало бы придерживаться промежуточной стратегии между той, что была избрана, и теми, что предпочли другие страны.