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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:31Заразились
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Главный эпидемиолог Швеции спрогнозировал, что второй волны COVID-19 не будет

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что осенью в стране, скорее всего, не будет второй волны коронавирусной инфекции, но будут локальные вспышки заболевания. Он сказал это телеканалу TV4.

Пандемия коронавируса

Он уточнил, что не ждет масштабной волны коронавируса, по аналогии с пандемиями гриппа, когда в обществе вновь происходит массовое заражение. По его наблюдениям, распространение коронавируса более неоднородно, поэтому вероятнее, Швеция столкнется с отдельными вспышками, как это сейчас происходит в остальной Европе.

Тегнелл не считает, что осенью повторится весенняя ситуация с заражаемостью.

Швеция в отличие от других скандинавских и европейских стран не ограничивала полностью из-за пандемии коронавируса передвижения жителей страны, работу предприятий и развлекательных учреждений. Подобные меры вызвали неоднозначную реакцию как в Швеции, так и за рубежом.

В мае шведская прокуратура начала расследование того, что происходило в домах престарелых во время эпидемии по всей стране: так, до половины летальных исходов среди инфицированных в Швеции пришлось на эти учреждения.

В начале июня Тегнелл сказал, что если бы в начале пандемии он обладал информацией, которая появилась у него к лету, он, возможно, выбрал бы чуть более жесткие ограничения.

По данным Worldometer, всего в Швеции с начала пандемии выявили 86 068 заражений, 5810 заболевших умерли. Хотя в стране произшло больше смертей с коронавирусом, чем в соседних скандинавских государствах, все равно этот показатель меньше, чем в Великобритании или Франции. Прирост случаев заболевания, количество госпитализаций и летальных исходов в стране за последние месяцы серьезно сократились.

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