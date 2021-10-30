Что случилось этой ночью: суббота, 30 октября

Подтверждение рыночного статуса экономики РФ, договор правительства Молдавии и "Газпрома", использование игр для финансирования терроризма

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США по итогам расследования подтвердили рыночный статус экономики РФ. Министерство торговли США проводило его для целей закона об антидемпинговых пошлинах. Чиновники отметили, что, когда присваивали РФ статус рыночной экономики в 2002 году, то ожидали значительного прогресса реформ.

- Правительство Молдавии сообщило о новом договоре с "Газпромом" на пять лет. Стороны достигли основной договоренности по формуле цены, аудиту долга, и необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей. Цена будет формироваться ежеквартально, с учетом стоимости нефти и газа за последние девять месяцев.

- Росфинмониторинг обеспокоен использованием "стрелялок" для финансирования терроризма. Директор ведомства Юрий Чиханчин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о системе, когда внутриигровая валюта используется для перечисления денег террористам.

- Тиньков заплатил $509 млн по налоговым претензиям США. Эта сумма более, чем вдвое превышает невыплаченные бизнесменом налоги при отказе от американского гражданства, а также учитывает около $100 млн штрафа "за мошенничество".

- Разведка США сочла, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие. Согласно докладу, агентства разведсообщества США не пришли к единому мнению и считают вероятными две гипотезы происхождения COVID-19: заражение через животного и связанный с работой лаборатории в Ухане инцидент.