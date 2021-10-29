Росфинмониторинг обеспокоен использованием "стрелялок" для финансирования терроризма

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин назвал серьезной проблемой использование компьютерных игр для финансирования террористических организаций.

В ходе встречи президент РФ Владимир Путин задал Чиханчину вопрос об использовании террористами компьютерных игр "для перемещения финансов".

"Это сегодня пошла такая система, как внутриигровая валюта, когда в интернете играют, в какой-нибудь "стрелялке" условно говоря, вместо расчета за оружие, игрока, идет оплата террористам. Это серьезная проблема",- сказал директор Росфинмониторинга.

Помимо этого внимание службы привлекают террористы-одиночки и радикальные молодежные движения.

"У них (террористов, действующих в одиночку) новая система финансирования, самофинансирование (...) и молодежные движения, у них новый инструментарий, новые финансовые операции",- сказал Чиханчин.

По его словам, Росфинмониторинг совместно с ФСБ пытается "построить модель (финансового поведения) террориста".