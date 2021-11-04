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Адвокаты Саакашвили призвали срочно его госпитализировать в гражданскую клинику

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Адвокаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявили о необходимости его срочной госпитализации в гражданскую клинику в связи с ухудшением состояния здоровья, подорванного продолжающейся голодовкой.

"Сегодня мы ознакомились с результатами анализов состояния Саакашвили, проведенных врачами консилиума. Все эти результаты негативны. На этом фоне заявления пенитенциарной службы, что состояние здоровья Саакашвили в норме, являются откровенной ложью. Это не наша интерпретация, накануне к Саакашвили вызвали двух врачей, не входящих в состав консилиума", - сказал адвокат Бека Басилая журналистам в четверг.

Он прокомментировал вопрос о заявлениях представителей властей, что пенитенциарная служба не имеет права разглашать личные данные Саакашвили, и что якобы состояние его здоровья на 35-й день голодовки не такое уж критичное, а это вызывает подозрения.

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"Михаил Саакашвили реально голодает и результат этого - он похудел на 20 килограммов, - сказал Басилая. - Любые инсинуации представителей властей по состоянию Саакашвили аморальны в отношении голодающего человека".

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили

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