По первым подсчетам голосов на выборах мэра Тбилиси лидирует Каха Каладзе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ЦИК Грузии начал обнародовать предварительные данные второго тура местных выборов, состоявшихся в субботу.

На официальной странице ЦИК представлены данные голосования на двух избирательных участках в Тбилиси, согласно которым кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе получил поддержку 56% избирателей, а его оппонент председатель партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия 43%.

Согласно данным экзит-пола, проведенного по заказу телекомпании "Имеди", Каладзе в Тбилиси получил поддержку 57% избирателей, а Мелия 42%.

В субботу в Грузии прошел второй тур голосования на местных выборах в 20 муниципалитетах, в том числе в пяти самоуправляемых городах.