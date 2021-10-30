Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиции обвинил власти в фальсификации выборов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия обвиняет власть в фальсификации местных выборов после инцидента на избирательном участке.

По его утверждению, на 62-м избирательном участке погас свет и представители правящей партии "Грузинская мечта" пытались сфальсифицировать итоги выборов.

В результате перебранки и толкотни между противостоящими сторонами полицейские задержали несколько человек.

"Произошло замыкание в электросети, и на несколько минут было прервана подача электроэнергии. На 62-м участке безоговорочно побеждает наш кандидат Каха Каладзе, поэтому провокатор Мелия со своими сторонниками попытался сорвать голосование на этом участке", - заявил в свою очередь журналистам депутат парламента Бека Давитулиани.

По его словам, в Тбилиси на всех избирательных участках побеждает кандидат в мэры от "Грузинской мечты" Каладзе.

В Грузии в субботу проходит второй тур местных выборов, в ходе которых будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов, в том числе, Тбилиси, а также главы 15 муниципальных собраний.