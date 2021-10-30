"Грузинская мечта" заявила о победе на выборах во всех муниципалитетах

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге в субботу вечером, что за час до закрытия избирательных участков во всех 20 муниципалитетах, где проходит второй тур местных выборов, побеждают ее кандидаты.

"По данным на 17:00 действительно были данные, что кандидаты от оппозиции в двух муниципалитетах подходят к проходному барьеру в 50% голосов избирателей, но уже к 19:00 ситуация изменилась, и наши кандидаты побеждают во всех муниципалитетах", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Грузинская мечта" призвала сторонников прийти на выборы, чтобы не дать победить оппозиции в некоторых округах.

В Грузии в субботу проходит второй тур местных выборов, в ходе которых будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов, в том числе, Тбилиси, а также главы 15 муниципальных собраний.