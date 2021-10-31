Оппозиция не признает итоги второго тура местных выборов в Грузии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в мэры города Рустави, один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе заявляет, что его партия не признает итоги второго тура местных выборов, которые были "сфальсифицированы властями".

"Мы не примем итоги выборов, навязанные нам насильниками, и предпримем соответствующие меры, в том числе и острый протест. Этот насильственный акт, совершенный властями никогда не будет признан демократическими выборами. Мы намерены бороться", - сказал Киркитадзе.

По его словам, партия "Единое национальное движение" очень скоро сообщит о "методах и стратегии борьбы, включая неповиновение властям и уличные акции".

По предварительным данным ЦИК Грузии, Киркитадзе проиграл выборы в Рустави кандидату от правящей партии Нино Лацабидзе с разницей в 7% голосов избирателей.