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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кандидат в мэры города Поти от оппозиции обвинил власть в фальсификации выборов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в мэры грузинского города Поти от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиги Угулава заявляет, что не признает результаты подсчета голосов во втором туре выборов в органы местного самоуправления, которые в ночь на воскресенье публикует Центральная избирательная комиссия Грузии.

"Я не признаю те результаты, объявить которые собирается ЦИК", - заявил он журналистам, комментируя данные Центризбиркома, согласно которым после подсчета в Поти более 78,7% голосов избирателей он набрал более 42,3%, а кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Бека Вачарадзе - более 57,6%.

По мнению Угулава, выборы в Поти сфальсифицированы.

"Конечно же, мы обжалуем", - сказал он, выразив при этом сомнение, что в суде будет принято решение в пользу оппозиции.

"Факт, что невиданными деньгами, фальсификацией и насилием, и здесь (власти) пытались получить желаемый результат и исказить волю народа", - заявил Угулава.

Ранее кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия обвинил власть в фальсификации местных выборов. По его утверждению, на 62-м избирательном участке погас свет и представители правящей партии "Грузинская мечта" пытались сфальсифицировать итоги выборов. По его словам, в Тбилиси на всех избирательных участках побеждает кандидат в мэры от "Грузинской мечты" Каладзе.

Грузия Поти Гиги Угулава

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