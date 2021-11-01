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Лавров заявил, что Киев пытается втянуть РФ в боевые действия в Донбассе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Украинские власти предпринимают попытки создать провокационную ситуацию в Донбассе с тем, чтобы втянуть Россию в боевые действия, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Министр также назвал "загадочной историей" сообщения о применении на юго-востоке Украины приобретенных Киевом у Анкары беспилотников "Байрактар".

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"Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось. Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности, и предложить собраться в "нормандском формате", - отметил глава МИД РФ.

Отвечая на вопрос о перспективах созыва министерской встречи в "нормандском формате", Лавров подчеркнул, что "встреча ради встречи нам не нужна".

"Сейчас нас пытаются "зазвать" и ссылаются на то, что президент России Владимир Путин обещал организовать "нормандский формат" хотя бы на уровне министров. Мы не уходим от встреч", - заявил министр.

При этом, по словам Лаврова, российский лидер, "обещая, что он поручит поработать над этим процессом, сказал, что нам сначала только надо выполнить то, о чем договорились в декабре 2019 года в Париже".

"Все, что там было оговорено, должна была делать киевская власть. Она "пальцем не пошевелила" по "формуле Штайнмайера", по определению особого статуса Донбасса, по закреплению этого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины и по вопросам безопасности", - заявил Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ Украина Донбасс

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