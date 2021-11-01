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В Белоруссии журналистку телеканала "Белсат" арестовали на 15 суток

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии суд Первомайского района Минска назначил 15 суток ареста журналистке польского телеканала "Белсат" Ирине Славниковой, сообщил правозащитный центр "Весна".

Она признана виновной в хранении (репостах) на своей странице в фейсбуке экстремистских материалов "Белсата" и Zerkalo (проект запустили журналисты портала TUT.BY, материалы которого также признаны экстремистскими). В центре "Весна" отметили, что Славникова скопировала эти публикации до того, как эти СМИ были признаны экстремистскими.

Этот же суд арестовал на 15 суток мужа Славниковой Александр Лойко также за репосты материалов "Белсата" 2017-2019 годов.

Супругов задержали 30 октября в аэропорту Минска по прилете из Египта.

В июле сайт и аккаунты "Белсата" в соцсетях были признаны в Белоруссии экстремистскими. В сентябре Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в отношении должностных лиц телеканала расследуется уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

В феврале 2021 года суд в Минске назначил по два года лишения свободы журналисткам телеканала Дарье Чульцовой и Екатерине Андреевой. Их обвинили в том, что они принимали активное участие и руководили "групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок", повлекшими за собой нарушение работы общественного транспорта. Их обеих задержали в Минске 15 ноября 2020 года, когда они из квартиры в прямом эфире освещали акцию протеста на "Площади перемен".

"Белсат" - спутниковый телеканал на белорусском языке, созданный по договору с МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение). В 2014 году Верховный суд Белоруссии обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию республики. Аккредитации в Белоруссии у телеканала нет.

Белсат Минск Ирина Славникова Александр Лойко Белоруссия

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