Вдову основателя портала "TUT.BY" отпустили из-под домашнего ареста

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии Юлию Чернявскую, вдову основателя ликвидированного издания "TUT.BY" Юрия Зиссера, выпустили из-под домашнего ареста. Об этом ее мать Александра Чернявская сообщила в соцсетях.

Юлия Чернявская была задержана 18 мая 2021 года по уголовному делу об уклонении сотрудников портала от уплаты налогов. 21 мая она была помещена под домашний арест как обвиняемая. 28 мая ей и еще некоторым менеджерам "TUT.BY" были предъявлены формальные обвинения, суть которых не раскрывали, поскольку фигуранты дела и защиты дали подписку о неразглашении.

18 мая "TUT.BY" был заблокирован за публикацию запрещенной законодательством информации, в офис компании и домой к сотрудникам с обысками пришли сотрудники департамента финансовых расследований.

По версии департамента, "ТУТ БАЙ Медиа" как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Решение лишить компанию права на налоговые льготы, предоставляемые резидентам ПВТ, было принято тоже 18 мая 2021 года. 15 сотрудников TUT.BY оказались в следственных изоляторах или под домашним арестом.

В августе 2021 года суд по требованию МВД признал экстремистскими "ТUТ.ВY", его аккаунты в соцсетях и мессенджерах, а также "зеркала" этих ресурсов. В октябре в отношении сотрудников "ТУТ БАЙ Медиа" возбудили уголовное дело о разжигании социальной вражды или розни, совершенное группой лиц (ч.3 ст. 130 УК).

TUT.BY был крупнейшим белорусским новостным интернет-порталом. Как СМИ издание было зарегистрировано в январе 2019 года, а с 2000 года работало без этого статуса. В декабре 2020 года суд лишил "TUT.BY" статуса СМИ. Основанием стали предупреждения Мининформа.