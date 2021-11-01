Правительство Молдавии опубликовало протокол переговоров с "Газпромом"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии обнародовало в понедельник протокол проведенных на прошлой неделе переговоров с ПАО "Газпром", документ вывешен на сайте министерства инфраструктуры и регионального развития.

Он называется "Протокол переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли Республики Молдова".

В документе перечисляются обсужденные в ходе переговоров вопросы: урегулирование задолженности АО "Молдовагаз" перед "Газпромом; деятельность "Молдовагаз" в условиях внедрения Молдовой Третьего энергетического пакета; формирование контрактной базы об условиях поставок газа в Молдавию.

Стороны указывают, что в ходе переговоров отмечалась необходимость проведения молдавской стороной аудита АО "Молдовагаз" за газ, поставленный "Газпромом" потребителям с правого берега Днестра; целесообразность продления договора на поставку газа на прежних условиях; международные обязательства Молдавии по защите прав инвесторов; международные обязательства Молдавии по внедрению Третьего энергетического пакета.

В протоколе названы восемь пунктов, по которым достигнуты договоренности. Они предусматривают, в частности, обсуждение вопросов энергетики на заседании межправительственной комиссии в ноябре 2021 г.; подписание межправительственного соглашения по сотрудничеству в энергетической сфере; сохранение статуса "Молдовагаз" (в том числе неприменение принудительной организации и санкций) до полного урегулирования всей суммы задолженности (согласно результатам предстоящего аудита - ИФ); подписание до 1 мая 2022 года соглашения об урегулировании долга с его последующим полным погашением в течение следующих пяти лет.

Молдавская сторона также обязалась выделить средства для оплаты потребителям правого берега Днестра природного газа, потребленного в октябре-ноябре 2021 года.

Стороны согласились продлить договор о поставке газа на пять лет. Договор по этому поводу подписали "Молдовагаз" и "Газпром". В нем оговорены объемы газа, конкретный механизм формирования цены и т.д. Этим документом продлен договор 2006 года, но внесены изменения. Подписанный документ содержит коммерческую тайну и не будет обнародован.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в понедельник выразил удовлетворение результатами переговоров с "Газпромом". По его словам, договор "Молдовагаз" с "Газпромом" предусматривает продление договора 2006 года со схожими условиями формирования цены на основе определенного соотношения цены на газ и на нефть на международных рынках.