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Вице-премьер-министр Молдавии назвал переговоры с "Газпромом" конструктивными

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что состоявшиеся на прошлой неделе переговоры с "Газпромом" об условиях поставки газа в Молдавию были очень сложными, но конструктивными.

"Я не знал, как пройдут переговоры и сколько они будут длиться. Я купил билет в Санкт-Петербург в один конец. Каждый день заказывал билет обратно, а потом откладывал, так как переговоры продолжались. В первый день, когда мы прилетели, переговоры начались в четыре часа дня и продолжались до пяти утра. Я очень благодарен команде "Молдовагаз" и представителям "Газпрома", которые проявили терпение и профессионализм", - сказал Спыну в понедельник вечером в ходе передачи в прямом эфире телеканала PROTV-Chisinau.

Он назвал главу "Газпрома" Алексея Миллера "очень приятным и интересным переговорщиком".

"Мы обсудили весь спектр проблем, которые накапливались годами. Я рад, что мы нашли компромисс и пришли к подписанию итогового протокола и продлению договора о поставках газа. Это компромисс, который устраивает обе стороны", - сказал вице-премьер.

Отвечая на вопросы ведущей, он признал, что в ходе переговоров были моменты, когда казалось, что соглашение не будет достигнуто, и Молдавии придется покупать газ дороже из альтернативных источников.

"Такое ощущение было. И мы были готовы и к этому варианту, правительство уже поручило государственной компании "Энергоком" покупать газ из альтернативных источников. И эти закупки уже осуществлялись на прошлой неделе. Но, в конечном итоге, мы нашли взаимопонимания по насущным проблемам. Теперь нужно извлечь уроки и двигаться дальше", - подчеркнул Спыну.

Отвечая на вопросы о помощи Молдавии в переговорах со стороны Запада, он сказал, что ему об этом неизвестно.

"Я не знаю, за столом переговоров была наша делегация и делегация "Газпрома". За контакты на высшем уровне отвечала президент Майя Санду. Мы вели переговоры, делали свое дело", - заявил Спыну.

Ранее сообщалось, что в понедельник бывший премьер-министр Молдавии Ион Стурза написал в социальных сетях, что "внешние партнеры Молдавии активно подключились к решению проблемы обеспечения Молдавии газом". По его данным, решающую роль в достижении результата на переговорах сыграли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Молдавия Газпром Андрей Спыну

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