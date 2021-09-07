Украина обсудила возможность привлечения США в переговорах по урегулированию в Донбассе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Делегация Украины в ходе визита обсуждала с партнерами в США возможность привлечения их к тем или иным площадкам в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Это может быть продолжение Минска, потому что, к сожалению, другой нет, как логистической площадки, созданной нормандским форматом. Минск - ради договоренностей по гуманитарным вопросам, экономическим, прекращению режима огня и так далее", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Он подчеркнул, что этот формат все равно надо сохранять как возможность коммуникации.

"У нас есть Будапештский меморандум в конце концов, в котором Соединенные Штаты, Великобритания являются участниками, и является Франция участником Будапештского меморандума, и он позволяет проводить консультации. Можно пригласить Германию к таким консультациям", - добавил Резников.

Он также сказал, что нежелание России продолжать мандат пограничной миссии ОБСЕ свидетельствует о ее отказе от минских договоренностей.

"Я лично это толкую как, по сути, отказ РФ от Минских договоренностей, потому что условие, что там будет СММ (Специальная мониторинговая миссия-ИФ) ОБСЕ, предусмотрено минскими договоренностями", - сказал вице-премьер.

Ранее в понедельник в миссии США в ОБСЕ сообщили, что Россия против продления мандата миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной.

"Нынешнее возражение РФ против продления мандата миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ выглядит лишь последним в длинной череде невыполненных обещаний и последней демонстрацией Россией того, что поддержание позитивных отношений со своими соседями просто не является приоритетом", - говорится в сообщении миссии США в ОБСЕ в Twitter.

Поверенная в делах миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан выразила сожаление в связи с отказом России присоединиться к консенсусу относительно продления мандата миссии наблюдателей и механизмов финансирования в конце сентября. "Как ранее, так и сегодня государства-участники твердо убеждены в том, что миссия эффективно и профессионально выполняла согласованный мандат", - сказала Остриан.

Она заверила, что США будут продолжать поддерживать действующего председателя ОБСЕ в усилиях по поиску способов поддержания миссии пограничных наблюдателей и ее ценной работы.