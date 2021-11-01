Молдавия ожидает снижения цены на российский газ в декабре до $400 за 1 тыс. куб. м

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Цена на российский газ для Молдавии в декабре 2021 года может составить менее $400 за 1 тысячу кубометров против порядка $450 за 1 тысячу кубометров в ноябре, сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Согласно утвержденной в обновленном контракте формуле ценообразования, цена в ноябре составит около $450 за тыс. кубических метров. Далее цена будет падать. На декабрь мы прогнозируем цену менее $400 за тыс. кубов", - сказал Спыну на пресс-конференции в понедельник.

Он напомнил, что в октябре действовал временный контракт, согласно которому "Газпром" поставлял только 67% от необходимого объема газа.

"В этой ситуации мы вынуждены были закупать газ из альтернативных источников. Государственная компания Energocom получила (деньги - ИФ) из бюджета и закупила на международном рынке газ... Средняя цена составила $994 за тыс. кубических метров", - уточнил вице-премьер.

Молдавия в сентябре (в рамках уже истекшего контракта) получала газ по цене $550 за 1 тыс. кубометров. В октябре, согласно временным договоренностям, страна закупала газ по $790 за 1 тыс. кубометров.

Правительство Молдавии, по его словам, планирует компенсировать часть расходов "Молдовагаза", чтобы не допустить увеличения долга компании, так как тарифы для потребителей пока останутся прежними.

Вице-премьер подчеркнул, что в ходе переговоров о поставках российского газа не выдвигались политические условия.

"Одной из наших задач было не допустить политизации переговоров, обсуждать только коммерческие вопросы. Хочу сказать, что это нам удалось", - сказал Спыну, добавив, что значительная часть переговоров была посвящена обсуждению так называемого "исторического долга" "Молдовагаза" перед "Газпромом".

"В общественном пространстве назывались разные суммы, чаще всего - около $720 млн. Хочу сказать, что мы не обсуждали суммы, а в договоре нет никаких цифр. Мы согласовали с "Газпромом", что к вопросу долга вернемся только после проведения независимого аудита в "Молдовагаз". Отчет аудиторов должен быть утвержден наблюдательным советом "Молдовагаз", - сказал вице-премьер, добавив, что долг будет обсуждаться на платформе молдавско-российской межправительственной комиссии, заседание которой намечено на ноябрь. "Согласно подписанному протоколу, мы должны согласовать и подписать протокол по историческому долгу до 1 мая 2022 года", - сообщил Спыну.

Он удовлетворен результатами переговоров с "Газпромом".

"Был сложный период переговоров. Наша позиция была не очень выгодной, так как переговоры проходили на фоне аномального роста цен на газ на международном рынке. Мы справились с этой задачей, обеспечив стране газ по приемлемым ценам. Мы хотим проинформировать о результатах переговоров, чтобы избежать любых спекуляций. Мы удовлетворены результатами переговоров, хочу поблагодарить всех, кто был причастен к переговорному процессу и помогли нам успешно завершить их", - сказал Спыну.

Он подчеркнул, что у молдавских властей в этих переговорах были три основные задачи: добиться самой хорошей цены на газ в нынешних условиях; не допустить значительного роста тарифов для населения, организаций и предприятий; не допустить политических условий.

Он добавил, что по результатам переговоров было подписано два документа: протокол о переговорах между правительственной делегацией и "Газпромом", и контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом". По его словам, протокол обговаривает предварительные условия, а договор предусматривает продление договора 2006 года со схожими условиями формирования цены, на основе определенного соотношения цены на газ и на нефть на международных рынках.

С 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдавии, подписанный 29 октября в Санкт-Петербурге. Согласно договору, цена будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев. В то же время, протокол о продлении контракта на пять лет предусматривает и некоторые другие условия, которые пока остаются нераскрытыми.