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Цена российского газа для Молдавии будет обновляться ежемесячно

Цена российского газа для Молдавии будет обновляться ежемесячно
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что согласно измененным условиям оплаты за российский газ "Газпрому", цена газа будет устанавливаться ежемесячно.

"Условия оплаты, согласно продлению контракта с "Газпромом" не изменились: до 20-го числа оплачивается потребление за предыдущий месяц плюс 50% аванс за текущий месяц. Это хорошие условия для нас, мы осуществляем все текущие платежи в полном объеме. В то же время, согласно изменениям, цена на газ будет устанавливаться ежемесячно, в последний день месяца", - сказал Чебан.

"Все будет зависеть от соотношения цен на нефть и газ на международном рынке. Это предусмотрено измененными условиями контракта", - добавил Чебан.

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Отвечая на вопросы, он отметил, что контракт не запрещает Молдавии получать газ из альтернативных источников. "В настоящее время в Молдавии действуют 24 независимых трейдеров. Наш рынок либерализован с 2016 года, и не существует никаких ограничений для того, чтобы импортировать газ из альтернативных источников", - отметил глава "Молдовагаз".

С 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку российского газа Молдавии. Прежний контракт истек 30 сентября. В октябре Кишинев покупал газ по временному контракту на месяц по $790 за 1 тыс. кубометров. Из-за нехватки топлива парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября. Для поддержания баланса в газопроводе Молдавия в конце октября покупала на международном рынке по 1-1,5 млн. кубометров газа в день. Средняя цена составила $994 за 1 тыс. кубометров.

Молдовагаз Молдавия Газпром

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