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Иран после кибератаки восстановил систему распределения топлива

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В городах Ирана во вторник полностью восстановлено функционирование системы распределения топлива - спустя неделю после того, как кибератаки на иранские государственные сети парализовали работу АЗС в разных частях страны, сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти.

На прошлой неделе сообщалось о кибератаках на иранские государственные сети распределения топлива, на которые из-за распространения на них субсидий вынуждены полагаться многие иранцы из-за экономических проблем в стране. Это парализовало работу АЗС в разных частях Ирана.

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Факт кибератаки подтвердил Высший совет национальной безопасности Ирана. Иранский президент Ибрахим Раиси заявлял, что целью кибератаки был создание беспорядков в стране.

Позднее глава Организации гражданской обороны Ирана Голамреза Джалили, курирующий сферу кибербезопасности страны, обвинил в осуществлении кибератаки США и Израиль.

Иран ранее уже неоднократно подвергался кибератакам. В 2019 году на фоне роста цен на топливо более чем в 100 городах Ирана прошли массовые акции протеста.

Иран

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