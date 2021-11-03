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Эксперты в США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от пяти до 11 лет

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Независимая консультативная группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) во вторник единогласно рекомендовала серию из двух доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщают американские СМИ.

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Все 14 членов экспертной группы проголосовали за рекомендацию по вакцинации детей.

Директор CDC Рошель Валенски, как ожидается, подпишет рекомендацию позже во вторник (по местному времени), что позволит начать вакцинацию как можно скорее.

Предполагается, что вакцинация детей в возрасте 5-11 лет снизит передачу COVID-19 в США на 8% в период с ноября по март 2022 года.

Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 микрограммов, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет. Дозы будут распределены с интервалом в три недели. Дозы вакцины для детей будут поставляться в разных упаковках, и вводиться с помощью специальных детских игл.

Согласно данным CDC, 1,9 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет перенесли COVID-19. При этом исследователи не обнаружили повышенного риска развития сердечного миокардита в результате вакцинации.

По словам экспертов, те, кто не вакцинирован, подвергаются более высокому риску заражения COVID-19.

"А заражение COVID намного опаснее для сердца", - сказал ведущий детский кардиолог Мэтью Остер.

Ранее экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет одобрило Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA). Согласно сообщению на сайте ведомства, решение обосновано тем, что вакцина продемонстрировала 90,7% эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы в результате продолжающегося исследования 4,7 тыс. детей в Соединенных Штатах, Финляндии, Польше и Испании.

Хроника 09 января 2020 года – 03 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
США Pfizer BioNTech COVID-19 коронавирус

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