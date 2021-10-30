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В США одобрили применение вакцины Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом сообщает Axios.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) должен будет принять окончательное решение 2 ноября.

Ранее члены экспертной группы FDA по вакцинам проголосовали за одобрение вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина против COVID-19 более чем на 90 % эффективна для защиты детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса, согласно исследованию, опубликованному FDA на прошлой неделе. Препарат предусматривает введение двух уколов с интервалом в три недели.

Компания Moderna также может получить от FDA разрешение на вакцинирование детей в возрасте от 5 до 11 лет. Результаты исследования корпорации показали, что ее препарат обеспечивает "устойчивый" иммунитет после двух уколов.

Белый дом в свою очередь сообщил, что в США достаточный запас вакцин, чтобы оборудовать более 25 тысяч педиатрических отделений и отделений первичной медицинской помощи, сотни школьных и общественных медицинских клиник, а также десятки тысяч аптек для проведения прививок.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 октября 2021 годаПандемия коронавируса
США коронавирус Pfizer-BioNTech

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