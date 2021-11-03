МВД Белоруссии признало экстремистским формированием интернет-ресурс "Белсат"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии признало экстремистским формированием интернет-ресурс "Белсат", сообщается в телеграм-канале министерства в среду.

"Решением министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов "Белсат", - сказано в сообщении.

После решения по "Белсату" в перечне причастных к экстремистской деятельности оказалось уже 11 организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей.

В июле этого года сайт и соцсети польского телеканала "Белсат" были признаны в Белоруссии экстремистскими. Решение было принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.

В феврале этого года суд в Минске назначил по два года лишения свободы журналисткам телеканала Дарье Чульцовой и Екатерине Андреевой. Их обвинили в том, что они принимали активное участие и руководили "групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок" и повлекшими нарушение работы общественного транспорта.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года во время несанкционированной акции протеста в Минске. Они вели прямую трансляцию на телеканале "Белсат" из квартиры на 14-м этаже дома по улице Сморговский тракт - в районе так называемой "площади перемен", куда их пригласили хозяева. В тот день на "площади" силовиками было задержано несколько десятков человек, применялись спецсредства.

"Белсат" - спутниковый телеканал на белорусском языке. Он был создан на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение). В 2014 году Верховный суд Белоруссии обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию республики.

Телеканал не имеет аккредитации в Белоруссии.