В Афганистане в два раза взлетели цены на курятину и яйца

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Цены на курятину и яйца в Афганистане выросли примерно в два раза на фоне сложной экономической ситуации в стране, сообщает во вторник телеканал TOLOnews.

Рост цен связывают со сложностями с импортом товаров в Афганистан и возросшей стоимостью перевозок внутри страны.

При этом многие местные фермеры переживают финансовые проблемы. Согласно информации телеканала, ранее в Афганистане существовало около 10 тыс. ферм по разведению кур, 20% из которых занимались поставками яиц. Однако к настоящему моменту многие из них прекратили работу.

Телеканал отмечает, что Афганистан импортирует яйца из Пакистана, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Ранее Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) опубликовали исследование, согласно которому, истощение и голодная смерть грозят 23 млн жителям Афганистана.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.