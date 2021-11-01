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Ряд крупных компаний ФРГ потребовали от непривитых сотрудников обедать в отдельной зоне

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Германии некоторые крупные компании, такие как Bayer и E.ON, вводят в своих столовых и кафе систему раздельного приема пищи между привитыми от COVID-19 сотрудниками и работниками, не прошедшими вакцинацию, сообщает издание The Times.

По данным издания, в соответствии с системой "столовых для двух групп" работники, получившие две дозы вакцины от COVID-19, могут сидеть вместе, как пожелают. Те, кто не привились от коронавируса или отказываются раскрывать статус вакцинации, должны обедать в специально отведенной зоне за панелями из плексигласа.

Более того, от не привитых требуют носить маски за исключением времени приема пищи, а также соблюдать более строгие меры социального дистанцирования.

По данным немецких СМИ, такую схему реализуют в порядке эксперимента в штаб-квартирах фармацевтической корпорации Bayer в Леверкузене, крупнейшей энергетической компании ФРГ E.ON в Эссене, а также туроператора Alltours в Дюссельдорфе. Другие крупные компании Германии тоже задумываются о том, чтобы последовать их примеру.

Энергетическая компания RWE в свою очередь ввела правило, согласно которому в здание штаб-квартиры могут войти работники, у которых есть доказательство прохождения вакцинации от коронавируса, отрицательный тест на COVID-19 или сертификат, подтверждающий, что они переболели коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что Институт Роберта Коха в последние дни отмечает рост заболеваемости коронавирусом в ФРГ. Так, недельный показатель заражений COVID-19 в Германии достиг отметки в 154,8 случаев на 100 тысяч человек. Неделей ранее этот показатель составлял 100 случаев на 100 тысяч человек.

Всего в Германии с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 4,6 млн заражений коронавирусом, более 96 тысяч инфицированных скончались.

Хроника 09 января 2020 года – 01 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Германия коронавирус

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