В Тегеране заявили о предотвращении захвата иранского танкера американцами

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Тегеране заявили о предотвращении силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) захвата американскими военными иранского танкера в Оманском заливе, сообщает агентство Mehr.

"Военно-морские силы КСИР пресекли попытку ВМС США захватить иранскую нефть в Оманском заливе", - сообщает агентство.

По его данным, иранские военные воспрепятствовали захвату танкера и направили его в воды Ирана.

В сообщении уточняется, что речь идет о большом танкере, который перевозил в тот момент нефть.