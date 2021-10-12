США и Южная Корея обсудят вопрос об объявлении окончания Корейской войны

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Советник по нацбезопасности президента Южной Кореи Су Хун намерен обсудить предложение Мун Чжэ Ина о декларации о прекращении Корейской войны и ряд других вопросов с высокопоставленными должностными лицами США в Вашингтоне на этой неделе.

"Поскольку межкорейские каналы связи восстановлены и работают, я считаю, что мы находимся в то время, когда необходимо проверить межкорейские связи и отношения между Севером и США и провести общие консультации", - заявил Су Хун южнокорейскому агентству "Ренхап" по прибытии в США.

Он отметил, что намерен обсудить с американской стороной вопрос об объявлении окончания Корейской войны.

Су Хун также планирует обсудить с американской стороной вопрос об ослаблении санкций в отношении КНДР.

"Если ядерные переговоры продолжатся, вопрос об ослаблении санкций в любом случае будет обсуждаться вместе", - сказал он.

Ожидается, что Су Хун встретится в Вашингтоне со своим американским коллегой Джейком Салливаном во вторник.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на Генассамблее ООН, призвал к усилиям по официальному прекращению Корейской войны 1950-53 годов.

По его мнению, объявление об официальном прекращении Корейской войны поможет продвинуть процесс денуклеаризации КНДР.

"Когда стороны, участвующие в Корейской войне, объединятся и провозгласят окончание войны, я верю, что мы сможем добиться необратимого прогресса в денуклеаризации и вступить в эру полного мира", - заявил президент Южной Кореи.

В свою очередь представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты открыты для обсуждения возможности официального объявления о прекращении Корейской войны.

"Мы продолжаем стремиться к взаимодействию с КНДР для решения различных вопросов, и мы открыты для обсуждения возможности объявления о прекращении войны", - заявил Кирби на брифинге для прессы.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены достижению прочного мира на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии с Северной Кореей", - добавил он.

Ранее Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявляла, что Пхеньян может объявить об официальном окончании Корейской войны и готов обсуждать проведение межкорейского саммита, если Южная Корея будет обращаться с КНДР "со справедливостью" и взаимным уважением.