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США рассмотрят обязательство неприменения ядерного оружия первыми

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Советники президента США Джо Байдена по национальной безопасности в ближайшее время рассмотрят условия, при которых Соединенные Штаты могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

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"Главные советники Байдена (президента США Джо Байдена - ИФ) по национальной безопасности вскоре пересмотрят условия, при которых Соединенные Штаты могут прибегнуть к применению ядерного оружия. Среди вариантов - принятие политики "не использовать первым" или объявление, что "единственной целью" арсенала страны является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычную войну или другое стратегическое нападение, такое как кибератака", - сообщает Politico.

Обещание президента Джо Байдена ограничить роль ядерного оружия столкнулось с сопротивлением со стороны Пентагона. В ведомстве пытаются сохранить статус-кво перед лицом наращивания вооружений в Китае и России. Активное расширение ядерных сил Китая в последние месяцы наряду с модернизацией российского арсенала укрепила позиции военных лидеров, которые выступают против любых изменений в ядерной политике США.

Совет национальной безопасности планирует провести совещание высокого уровня по ядерной политике в этом месяце, сообщил изданию чиновник из Белого дома на условиях анонимности. На совещании Совета национальной безопасности Белого дома в ноябре Байден утвердит ядерную доктрину страны, которая, как ожидается, будет готова в январе 2022 года.

США Пентагон Джо Байден

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