США рассмотрят обязательство неприменения ядерного оружия первыми

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Советники президента США Джо Байдена по национальной безопасности в ближайшее время рассмотрят условия, при которых Соединенные Штаты могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Главные советники Байдена (президента США Джо Байдена - ИФ) по национальной безопасности вскоре пересмотрят условия, при которых Соединенные Штаты могут прибегнуть к применению ядерного оружия. Среди вариантов - принятие политики "не использовать первым" или объявление, что "единственной целью" арсенала страны является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычную войну или другое стратегическое нападение, такое как кибератака", - сообщает Politico.

Обещание президента Джо Байдена ограничить роль ядерного оружия столкнулось с сопротивлением со стороны Пентагона. В ведомстве пытаются сохранить статус-кво перед лицом наращивания вооружений в Китае и России. Активное расширение ядерных сил Китая в последние месяцы наряду с модернизацией российского арсенала укрепила позиции военных лидеров, которые выступают против любых изменений в ядерной политике США.

Совет национальной безопасности планирует провести совещание высокого уровня по ядерной политике в этом месяце, сообщил изданию чиновник из Белого дома на условиях анонимности. На совещании Совета национальной безопасности Белого дома в ноябре Байден утвердит ядерную доктрину страны, которая, как ожидается, будет готова в январе 2022 года.