Что случилось этой ночью: суббота, 6 ноября

Победа Петровского в чемпионате мира по боксу, отзыв заявлений об увольнений врачами скорой помощи в Облучье

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке в Новой Москве на покушение на убийство из-за наличия у нападавших колюще-режущего предмета. Председатель СК РФ распорядился принять меры по оказанию психологической помощи ребенку, который стал свидетелем избиения.

- Российский боксер Петровский стал чемпионом мира в категории свыше 92 кг. В финальном поединке чемпионата мира по боксу в Белграде он нанес поражение представителю Армении Давиту Чалояну.

- РФ потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности. Советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев в эфире телеканала RTVI назвал вопрос о заблокированных шести объектах российской дипсобственности в США "самым острым раздражителем" в отношениях с Вашингтоном.

- CNN сообщил, что шеф ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении Украины. По утверждению телеканала, Байден направил Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России. По данным источников телеканала, после своих встреч в России Бернс "поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке разрядить напряженность" между Москвой и Киевом.

- Большинство сотрудников "скорой помощи" в Облучье отозвали заявления об увольнении. По словам представителя пресс-службы правительства региона, ранее заявления об увольнении написали 26 сотрудников станции в Еврейской автономной области из-за нежелания вакцинироваться против коронавируса.