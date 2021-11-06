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Большинство сотрудников "скорой помощи" в Облучье отозвали заявления об увольнении

Большинство сотрудников "скорой помощи" в Облучье отозвали заявления об увольнении
Фото: Максим Шипенков/EPA/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники станции "скорой помощи" города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО), ранее написавшие заявления об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса, передумали увольняться, сообщил в субботу "Интерфаксу" представитель пресс-службы правительства региона.

"Подавляющее большинство сотрудников (станции "скорой помощи" - ИФ) отзывают свои заявления", - сказал сотрудник пресс-службы.

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По его словам, ранее заявления об увольнении написали 26 сотрудников станции.

Как сообщалось ранее, в четверг СМИ сообщили о том, что все 15 сотрудников "скорой помощи" города Облучье написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться против коронавируса. Они продолжат работать до 15 ноября. В пятницу стало известно об увольнении ещё 12 сотрудников "скорой помощи" села Пашково Облученского района ЕАО по той же причине.

Согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО от 11 октября, 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы в каждом коллективе должны быть привиты вакциной от коронавируса. Руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям предписано организовать проведение вакцинации сотрудников первым компонентом до 15 ноября, вторым - до 15 декабря. Не привитые от COVID-19 к указанному сроку должны быть отстранены от работы или переведены на удалённую работу.

В перечень сфер, работники которых подлежат обязательной вакцинации, также попали торговля, общественное питание, транспорт, индустрия развлечений (кинотеатры, игровые комнаты), жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика, оказание бытовых и финансовых услуг.

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль назвал недопустимым отказ медработников от оказания помощи больным в знак протеста.

Хроника 09 января 2020 года – 06 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
ЕАО Облучье коронавирус

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