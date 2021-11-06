Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Средиземное море вошло американское судно гидроакустической разведки

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Американское судно HOS Red Rock, которое используется ВМС США в качестве носителя опытовой системы гидроакустической разведки SURTASS-E, зашло в акваторию Средиземного моря, следует из данных международной системы слежения за кораблями (AIS).

Оператор судна компания Hornbeck Offshore имеет долгосрочный контракт с Командованием морских перевозок ВМС США на предоставление услуг американским военным по слежению за подводными лодками вероятного противника на общую сумму около $40 млн.

Операции судна, которое предназначено для выполнения задач в целях нефтегазовой индустрии в прибрежных районах, уже ранее фиксировались в Северной Атлантике, в том числе на линии противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK), на которой размещена гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System), около Бермудских островов вблизи восточного побережья США, а также вблизи Англии в проливе Ла-Манш.

США HOS Red Rock Средиземное море

Новости

Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне привел к гибели не менее 90 человек

Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне привел к гибели не менее 90 человек

Рябков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с США по визам

Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США

Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США

"Роскосмос" и НАСА предварительно определились с россиянами для экипажа Crew Dragon

"Роскосмос" и НАСА предварительно определились с россиянами для экипажа Crew Dragon

Что случилось этой ночью: суббота, 6 ноября

CNN сообщил, что шеф ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении Украины

CNN сообщил, что шеф ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении Украины

США рассмотрят обязательство неприменения ядерного оружия первыми

РФ потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

РФ потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября

Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });