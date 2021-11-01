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Оператор ГТСУ сообщил о снижении транзита газа "Газпромом" с ноября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" с 1 ноября снизил транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины до 57 млн кубометров в сутки, что почти вдвое меньше контрактного значения (109 млн кубометров), сообщил в фейсбуке глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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По его словам, с 1 октября транзит через Украину снизился до 86 млн кубометров сутки, хотя "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн кубометров.

"При таких объемах транспортировки "Газпром" до конца мая недопоставит в ЕС около 5 млрд кубометров", - отметил Макогон.

Украина опасается прекращения транзита газа через ее ГТС, если будет запущен газопровод "Северный поток 2". Руководство России и "Газпром" неоднократно заявляли об отсутствии планов полностью прекратить транзит газа через Украину.

По данным украинской стороны, с января по сентябрь 2021 года транзит природного газа через ГТС Украины составил 32,7 млрд кубометров против 39,5 млрд кубометров годом ранее.

Газпром Украина ГТСУ Сергей Макогон Европа

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