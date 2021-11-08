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Неизвестные хакеры совершили кибератаку на девять организаций, включая одну американскую

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Неизвестная группа хакеров совершила кибератаку, целью которой стали девять организаций, в том числе как минимум одна из США, сообщает CNN.

По данным компании Palo Alto Networks, оказывающей услуги в области информационной безопасности, хакеры взломали сети девяти организаций в секторах обороны, энергетики, здравоохранения, технологий и образования. По крайней мере одна из этих организаций находится в США.

Уточняется, что хакеры украли пароли у организаций, что позволит им получить доступ к конфиденциальным данным, отправляемым по электронной почте или хранящимся в компьютерных системах.

Неясно, кто несет ответственность за кибератаки. Однако, как заявили в Palo Alto Networks, некоторые тактики и инструменты злоумышленников совпадают с теми, которые используют хакерские группировки из Китая.

Агентство национальной безопасности США и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США отказались комментировать личность хакеров.

В последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа.

Администрация президента США Джо Байдена сделала реагирование на угрозы кибербезопасности важным приоритетом. В мае американский лидер подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.

США

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