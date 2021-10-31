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Хакеры похитили данные известных клиентов ювелирного дома Graff Diamonds

Хакеры похитили данные известных клиентов ювелирного дома Graff Diamonds
Фото: John Phillips/UK Press via Getty Images

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В результате виртуального ограбления британской ювелирной компании Graff Diamonds хакеры завладели личными данными известных мировых личностей: звезд Голливуда, спортсменов и политиков, в том числе бывшего президента США Дональда Трампа, сообщило издание Mail on Sunday.

На данный момент хакеры уже разместили в даркнете данные 11 тыс. клиентов Graff, а это "составляет всего 1% от всех похищенных файлов", утверждает газета. Среди этих файлов - списки клиентов, счета-фактуры, квитанции и другие документы.

Эксперты полагают, что похитители потребуют выкуп в неотслеживаемой криптовалюте, такой как биткоин, или даже драгоценностями.

Пострадавшая компания заявила, что проинформировала тех, чьи персональные данные могли быть похищены.

Mail on Sunday пишет, что в атаке подозревается приписываемая России хакерская группировка Conti.

США

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