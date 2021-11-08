Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание бороться с хакерами

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что действия Вашингтона против хакеров из группировки REvil - иллюстрация того, о чем он предупреждал президента России Владимира Путина.

"Когда в июне я провел встречу с президентом Путиным, я ясно дал понять, что США будут принимать меры, чтобы киберпреступники ответили за свои действия. И сегодня мы сделали именно это", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. В нем президент комментирует успехи США в борьбе против REvil, о которых Минюст объявил ранее в понедельник.

"Нам еще предстоит проделать немало работы, однако мы уже приняли серьезные меры, чтобы защитить нашу инфраструктуру от кибератак, передать суду тех, кто угрожает нашей безопасности. Мы работаем с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы помешать функционированию сетей кибермошенников-вымогателей", - добавил Байден.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Украины Ярославу Васинскому по статьям, связанным с кибермошенничеством. Кроме того, власти США приняли меры и в отношении соратника Васинского - российского хакера Евгения Полянина. Васинский, по данным США, совершил около 2,5 тыс. атак с применением программ-вымогателей, и что эти атаки принесли ему $2,3 млн, которые ему заплатили жертвы за разблокировку зараженных программами систем. Кроме того, в документах суда говорится, что США считают, будто Васинский и его сообщники написали вредоносное программное обеспечение (ПО), которое впервые применили в апреле 2019 года, и регулярно обновляли его. Жертвами ПО стали, по данным Минюста, 10 американских компаний в восьми штатах, названия компаний не приводятся.

Васинскому 22 года, он задержан в Польше при попытке въехать с территории Украины. США потребовали его экстрадиции. Полянину - 28 лет, он находится на свободе. Предположительно, эти мужчины входят в хакерскую группировку REvil, которая стояла за крупной атакой на американскую компанию в июле этого года. Кроме того, генпрокурор США Меррик Гарланд заявил в понедельник, что россиянин Полянин получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но из них $6,1 млн Вашингтону удалось вернуть. По его словам, Полянину предположительно удалось совершить порядка 3 тыс. атак с применением хакерского ПО, и при помощи этих атак ему удалось получить от жертв шантажа, по оценкам США, порядка $13 млн.

В июле базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.