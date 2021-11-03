Землеподобные экзопланеты оказались экзотичнее, чем предполагалось

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Ученые Национальной исследовательской лаборатории оптической и инфракрасной астрономии (NOIRLab) и Университета штата Калифорния во Фресно установили, из каких горных пород состояли скалистые (подобные Земле, в противоположность газовым гигантам) планеты, обращавшиеся вокруг ближайших к Солнцу звезд, говорится в сообщении NOIRLab.

"Изучив химический состав "загрязненных" белых карликов, они пришли к выводу, что большинство скалистых планет, вращающихся вокруг близлежащих звезд, более разнообразны и экзотичны, чем считалось ранее, причем типы горных пород не встречаются нигде в нашей Солнечной системе", - говорится в сообщении.

Выводы сделаны на основе изучения атмосферы звезд – так называемых загрязненных белых карликов - плотных ядер завершивших свою эволюцию некогда нормальных звезд, таких как Солнце, которые содержат инородный материал с планет, астероидов или других скалистых тел, когда-то вращавшихся вокруг звезды, но в конце концов упавших на нее.

Путем поиска элементов, которые естественным образом не существовали бы в атмосфере белого карлика (ничего, кроме водорода и гелия), ученые могут выяснить, из чего состояли эти скалистые планетные объекты.

Специалисты изучили атмосферы 23 загрязненных белых карликов, все на расстоянии около 650 световых лет от Солнца, где кальций, кремний, магний и железо были точно измерены с помощью нескольких инструментов, в том числе космического телескопа Хаббла.

Затем ученые использовали измеренное содержание этих элементов для реконструкции минералов и горных пород, которые могли бы образоваться из них.

Выяснилось, что эти породы имели гораздо более широкий диапазон состава, чем любая из внутренних планет Солнечной системы. Исследователям даже пришлось придумывать новые названия (такие как "кварцевые пироксениты" и "периклазовые дуниты"), чтобы классифицировать их.

В частности, некоторые типы горных пород вбирают больше воды, чем горные породы на Земле, и способны повлиять на развитие океанов, другие могут плавиться при гораздо более низких температурах и образовывать более толстую кору, чем земные породы. Некоторые типы горных пород могут быть слабее, что может способствовать развитию тектоники плит.