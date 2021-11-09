Один из парашютов корабля Crew Dragon-2 при посадке раскрылся не сразу

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Один из четырех основных парашютов корабля Crew Dragon-2, который во вторник по московскому времени с четырьмя астронавтами на борту приводнился в Мексиканском заливе, во время посадки не сразу раскрылся, следует из видеотрансляции NASA.

Спуск корабля проходил штатно. Однако за четыре минуты до приводнения, когда были выпущены четыре основных парашюта, один из них не раскрылся.

Какое-то время капсула спускалась на трех парашютах. Лишь примерно через 30 секунд четвертый парашют раскрылся и корабль успешно сел на море.

Несмотря на это, комментаторы NASA и компании-разработчика корабля SpaceX в ходе прямой трансляции указали, что уровень надувания всех четырех парашютов был нормальным, а скорость спуска космического корабля штатной.

"Возвращение, судя по всему, прошло безупречно", - сказала после приводнения корабля руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс, при этом отметив, что многие интересуются, почему один из основных парашютов сразу не раскрылся.

Она отметила, что команда будет изучать ситуацию, отметив, что "обычно это происходит, когда стропы как бы сбиваются вместе, пока аэродинамические силы не раздвинут парашют".

Спускаемая капсула корабля с астронавтами приводнилась 8 ноября в 22:33 по времени Восточного побережья США (9 ноября в 06:33 мск) в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида).

На Землю вернулись представители трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Они провели на орбите 199 дней. Астронавты привезли с собой результаты проведенных на МКС научных исследований весом около 240,5 кг.

Это был второй регулярный полет на орбиту нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA.

В настоящее время на борту МКС продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубов, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.