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Власти Польши не исключили полного закрытия границы с Белоруссией

Власти Польши не исключили полного закрытия границы с Белоруссией
Фото: Polish Ministry Of Defence via Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Варшаве разрабатывают стратегии, подразумевающие в том числе и самое серьезное осложнение ситуации на польско-белорусской границе, сообщил в беседе с информационным порталом "Виртуальна Польска" представитель польского правительства Петр Мюллер.

По его словам, среди самых жестких мер рассматриваются, в частности, возможности полного закрытия границы, прекращения торговли и любого обмена с Белоруссией.

"Мы направили информацию властям Белоруссии о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не остановят свои действия", - сказал представитель польского правительства, отметив, что "никакого ответа пока не получено".

Мюллер добавил, что рассматривается и такой вариант, при котором "сотрудники белорусских служб, к примеру, обеспечат оружием одного, двух, трех людей из групп мигрантов, и дело дойдет до его использования, что приведет к критической ситуации на польско-белорусской границе".

Между тем, в связи с осложнением ситуации на восточной границе Польши с утра 9 ноября приостановлено движение через КПП "Кужницы" на границе с Белоруссией. Два других пункта пропуска в Бобровниках и Тересполе продолжают функционировать.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия

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