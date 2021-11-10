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Песков счел, что ситуация на границе Белоруссии и Польши близка к гуманитарной катастрофе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе из-за ситуации на польско-белорусской границе и о готовности Москвы в сложные моменты оказывать всю необходимую помощь Минску.

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"Сейчас налицо, конечно же, надвигающаяся гуманитарная катастрофа, речь идёт о жизни и здоровье нескольких тысяч людей, которые являются беженцами и отрыто заявляют о том, что они хотят следовать дальше на пространство ЕС, они даже не хотят оставаться и в Польше, говорят они", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопросы о ситуации на польско-белорусской границе.

"Что касается союзнических отношений России и Белоруссии, они хорошо известны, и, действительно, Россия никогда не скрывала, что в самые сложные моменты она готова и уже оказывает всю необходимую помощь Белоруссии. В первую очередь, конечно, речь идёт об экономической помощи, но и всей остальной необходимой", - отметил он, отвечая на вопрос, как может повлиять на ситуацию Москва.

Ситуация на границе Белоруссии с Польшей и Литвой осложнилась на днях, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся через Белоруссию попасть в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Дмитрий Песков Белоруссия Польша

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